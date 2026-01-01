Пермь стала лидером по качеству общественного транспорта в России
Краевая столица набрала 80,9 балла
В этом году Пермь заняла первое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта, сообщил мэр города Эдуард Соснин. Такую позицию краевая столица удерживает уже третий год подряд.
В результате город набрал 80,9 балла. Перми удалось обойти Екатеринбург и Новокузнецк, которые заняли второе и третье места соответственно. Отрыв Перми от других городов составил почти пять баллов, что выводит краевой центр в одну группу с Москвой и Санкт-Петербургом.
