Самолёт до Москвы вернулся в пермский аэропорт после взлёта Прокуратура начала проверку

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Транспортная прокуратура начала проверку из-за возврата самолёта в пермский аэропорт. Лайнер следовал в Москву.

Инцидент произошёл 6 марта. Экипаж воздушного судна авиакомпании «Россия» следовал в Шереметьево, но по техническим причинам решил вернуться в аэропорт вылета. Самолёт приземлился около 18 часов.

Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль предоставление пассажирам услуг в связи с задержкой выполнения авиарейса.

