Самолёт до Москвы вернулся в пермский аэропорт после взлёта
Прокуратура начала проверку
Транспортная прокуратура начала проверку из-за возврата самолёта в пермский аэропорт. Лайнер следовал в Москву.
Инцидент произошёл 6 марта. Экипаж воздушного судна авиакомпании «Россия» следовал в Шереметьево, но по техническим причинам решил вернуться в аэропорт вылета. Самолёт приземлился около 18 часов.
Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль предоставление пассажирам услуг в связи с задержкой выполнения авиарейса.
