Скончался бывший технический директор Пермского театра оперы и балета

Пермский академический театр оперы и балета

Из жизни ушёл художник по свету Пермского театра оперы и балета Сергей Мартынов. Ему было 73 года. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе театра.

С 2005 по 2013 год Сергей Мартынов занимал в Пермском театре оперы и балета должность технического директора. Одной из ярчайших его работ в Перми стал балет «Шут», премьера которого состоялась в 2011 году. Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко отметил, что Сергей Николаевич был художником-постановщиком спектакля, работал не только над светом, но и над декорациями.

«Он придал объём эскизам Михаила Ларионова, не изменив первоисточнику и при этом подогнав их под нужды современного балетного театра. В частности, Мартынов придумал, как сделать так, чтобы вилки и ножи в спектакле сначала выглядели нарисованными, а потом артисты брали бы их в руки — точно снимали с картины. И интермедийный занавес, по которому луч света скользит, как по карте, — тоже его идея. Кстати, и в балете «Вариации на тему рококо» именно Сергей Николаевич подсказал мне использовать на заднике вензель короля Людовика XV... Он был очень творческим и открытым для диалога мастером», — рассказал Алексей Мирошниченко.

Сергей Мартынов оформил более 300 постановок в разных жанрах, в том числе оперы, балета, драмы, оперетты, мюзикла, и, по словам коллег, никогда не промахивался с решением. В 2012 году он был номинирован на российскую театральную премию «Золотая маска» за световое оформление пермского вечера современной хореографии «Видеть музыку». В театре вспоминают его как художника, на которого можно было опереться во всём — и в постановке красивой картины на сцене, и в экономии затрат.

«Сегодня его внутренний свет погас. Но не угаснет память о нём, которая продолжит жить в его спектаклях», — добавили коллеги Сергея Николаевича.

