Из украинского плена вернули ещё трёх военных из Прикамья Они из Соликамска, Краснокамска и Красновишерска

В рамках Женёвских соглашений 6 марта состоялась вторая часть обмена военнопленными по схеме 300 на 300. На родину вернулись трое военнослужащих из Пермского края — из Соликамска, Краснокамска и Красновишерска, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

Сестра одного из них отметила, что брат подписал контракт осенью 2024 года. В январе следующего года он пропал и числился в списках как самовольно оставивший часть. В феврале сообщили, что брат жив и находится в плену.

Жена другого военного тоже обратилась к прикамскому омбудсмену, отметив, что её муж перестал выходить на связь в декабре. В феврале она получила сообщение от него через Международный Красный Крест: «Таня, я жив. Я в плену».

Мать третьего бойца не знала о местонахождении сына. Как только информация о его местоположении стала известна, был направлен запрос на включение его в обменный процесс через федеральный аппарат к украинскому омбудсмену. Её сын находился в плену на территории Львовской области.

«Позвонил семьям наших освободившихся ребят. Столько эмоций в одном разговоре — слёзы и радость переплелись, ком стоял в горле от волнения. Эти минуты навсегда остаются в памяти и заставляют верить: главное — не терять надежду! Выражаю благодарность всем, кто делает такие возвращения возможными, кто неустанно трудится на этом непростом пути», — добавил Игорь Сапко.





