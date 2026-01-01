Туристам из Пермского края рекомендуют воздержаться от поездок на Ближний Восток Роспотребнадзор напомнил о правах потребителей при расторжении договора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Туристам из Пермского края напомнили о рекомендациях Минэкономразвития РФ на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Ведомство разместило на официальном сайте 3 марта информацию об угрозе безопасности в Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Гражданам советуют воздержаться от поездок в указанные страны, Израиль и Иран в туристских целях до нормализации обстановки.

«Потребители, уже заключившие соответствующие договоры на поездку в указанные страны, вправе требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с возникновением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровью», — сообщает Роспотребнадзор Пермского края.

В надзорном органе также отмечают, что право потребителей на то, чтобы оказываемые услуги при обычных условиях их использования были безопасными для жизни и здоровья, закреплено в ст. 7 закона «О защите прав потребителей» и ст. 6 «Об основах туристской деятельности», а правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания — в ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности».

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни, они вправе потребовать расторжения договора об услуге или его изменения. При расторжении договора до начала путешествия заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, после начала путешествия возвращается часть суммы в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Право туриста требовать в случае данных обстоятельств расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения может быть реализовано по соглашению сторон и в судебном порядке.

Подробную консультацию потребители туристских услуг могут получить в региональном Управлении Роспотребнадзора. Информация Минэкономразвития размещена на официальном сайте ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.