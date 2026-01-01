В Прикамье владелец быка выплатит более 200 тысяч за разбитую иномарку Животное атаковало автомобиль летом прошлого года Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

Владелец быка обязан возместить ущерб в размере более 200 тыс. руб. за поврежденный автомобиль, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В сентябре 2025 года в Перми произошло необычное ДТП. На парковке возле медицинского учреждения крупный рогатый скот повредил автомобиль местного жителя. Бык повредил у машины два крыла, бампер, двери и лакокрасочное покрытие. По оценке специалистов, стоимость ремонта составила 221 300 руб.

Владелец автомобиля обратился в полицию, чтобы установить хозяина животного, и подал иск в суд на возмещение ущерба. Орджоникидзевский районный суд Перми, рассмотрев материалы дела и доказательства, признал требования истца обоснованными и удовлетворил их в полном объёме.

Владелец быка не смог предоставить доказательств своей невиновности в инциденте.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

