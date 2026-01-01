Средний срок потребительского кредита в Прикамье за год вырос на 3,5 месяца Аппетит к риску у банков и спрос на потребкредиты со стороны граждан все ещё остаются на низком уровне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) в Пермском крае достиг 2,18 года (2 года 2 месяца), что на 16,4% больше, чем в январе 2025 года (тогда он составлял 1 год и 10 с половиной месяцев).

В среднем по РФ в январе 2026 года срок кредита вырос до 2,2 года (+17,5% за год).

Важно отметить, что после роста среднего срока потребкредитов в середине 2025 года, достигшего максимума в августе (3,0 года), показатель значительно снизился и стабилизировался на уровне 2,2-2,4 года. Напомним, что в конце 2024 — начале 2025 годов средний срок потребкредитов был минимальным из-за ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на охлаждение кредитного рынка.

Среди 30 регионов-лидеров по объёму потребительского кредитования в январе 2026 года самый высокий средний срок потребкредитов был зафиксирован в Санкт-Петербурге (2,51 года), Республике Татарстан (2,41 года), Краснодарском крае (2,40 года). Наименьшие показатели среднего срока потребкредитов показали Республика Саха (Якутия) (1,89 года), Нижегородская (2,08 года), Кемеровская (2,08 года) и Иркутская (2,08 года) области.

Наиболее значительный рост среднего срока потребкредитов наблюдался в Ростовской области (+25,7%), Республике Татарстан (+25,7%), Краснодарском крае (+24,7%).

«Аппетит к риску у банков и спрос на потребкредиты со стороны граждан все ещё остаются на низком уровне. В связи с этим банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, чтобы снизить риски просрочек в будущем. Потенциальным заемщикам следует внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

