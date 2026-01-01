Прокуратура в Прикамье добилась уборки снега с крыш муниципальных учреждений Ответственные лица в Кудымкаре получили дисциплинарные взыскания Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

Городская прокуратура Кудымкара в Пермском крае проверила соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, касающегося содержания муниципальных объектов зимой. В ходе проверки было выявлено, что снег и наледь с крыш некоторых муниципальных учреждений не убираются. Это создает опасность для жизни и здоровья людей.

После проверки руководителям учреждений были вынесены представления. После рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения были устранены, а ответственные лица получили дисциплинарные взыскания. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

