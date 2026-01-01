За 5 марта в Пермском крае потушили шесть пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 5 марта 2026 года, на территории Пермского края удалось потушить шесть пожаров. Три из них произошли в Перми, по одному — в Пермском, Краснокамском и Кунгурском муниципальных округах. В результате этих происшествий никто не пострадал и не погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний и стабилизации обстановки с пожарами 5 марта на территории края работали 265 профилактических групп, в составе которых было 559 человек обследовали 2 682 дома и квартиры, провели инструктаж по пожарной безопасности с 4 611 людьми, распространили 3 254 информационных буклета.

Жителей и гостей Пермского края призвали при обнаружении признаков пожара немедленно сообщать об этом по телефонам «01», «101» или «112».

