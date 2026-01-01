Деньги с ЕНС пермского предпринимателя взыскали в доход государства Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры края. Он признал ничтожной сделку по переводу денег со счёта в банке на единый налоговый счёт предпринимателя. Деньги, незаконно переведенные на этот счёт, были взысканы в доход государства.

Как напомнили в пресс-службе надзорного органа, прокуратура края подала иск, основываясь на действиях предпринимателя, который пытался обойти нормы закона о противодействии легализации доходов. Предприниматель переводил незаконно полученные средства на единый налоговый счёт в надежде их вернуть.

В ходе рассмотрения дела прокуратура доказала, что целью предпринимателя было не выполнение налоговых обязательств, а обход мер по борьбе с отмыванием денег. Суд взыскал 350 тыс. руб., переведенные на единый налоговый счет, в доход Российской Федерации.

