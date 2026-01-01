Пекарню в Пермском крае закрыли из-за воды сомнительного качества Работа приостановлена на 45 суток Поделиться Твитнуть

фото: ГУФССП по Пермскому краю

В Добрянке Пермского края судебные приставы закрыли пекарню по решению суда. Причиной стало использование воды ненадлежащего качества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Контролирующие органы провели проверку в «Гриль-пекарне», принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Заведение находится в поселке 29 км, на ул. Путейская, 9. Во время проверки пекарня работала, производились и продавались мучные изделия. Однако вода, используемая для производства, гигиены, мытья посуды и приборов, была привозной и не соответствовала стандартам. Водоснабжение осуществлялось из ёмкости в складском помещении без документов о проверке качества.

Применение воды, не прошедшей лабораторные исследования, является серьёзным нарушением санитарных норм, угрожающим здоровью людей. За это предпринимателя признали виновным по статье 6.6 КоАП РФ и приостановили работу «Гриль-пекарни» на 45 дней.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Добрянке. После возбуждения производства приставы опечатали все входы в здание. Предпринимателя предупредили о последствиях за неисполнение требований судебного пристава по статье 17.15 КоАП РФ. На протяжении всего срока запрета будут проверяться пломбы.

