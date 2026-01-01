Пермский автодилер переключился на продажу китайских «Танков» Единственным дилером Exeed в крае останется «Сатурн-Р» Поделиться Твитнуть

Компания Verra, которая первой в Пермском крае начала продавать китайские автомобили Exeed, теперь решила сосредоточиться на внедорожниках Tank от Great Wall Motor. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В результате единственным дилером Exeed в крае останется автохолдинг «Сатурн-Р», который также возьмёт на себя гарантийное обслуживание всех проданных автомобилей Exeed.

Генеральный директор Verra Анна Бояршинова заявила, что компания будет выполнять все гарантийные обязательства перед владельцами Exeed, однако сейчас Verra намерена сосредоточиться на продвижении новых марок, которые ещё не так широко представлены в регионе, но имеют большой потенциал.

Отметим, что в Перми уже есть один официальный дилер Tank — компания «Восток Моторс».

Согласно статистике, продажи Tank в Пермском крае в прошлом году сократились на 38% и составили 169 автомобилей. Продажи Exeed упали на 49,3%, достигнув 275 реализованных машин. В целом, по итогам прошлого года в регионе зарегистрировано на 11,5% меньше новых автомобилей по сравнению с предыдущим годом — 23,5 тыс. против 26,6 тыс.

