Пермский край вошёл в топ-15 регионов по числу бронирований загородного жилья зимой Средняя цена бронирования за ночь составила 13 300 рублей

Фото: деревня Асаново / Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района

Зимой 2025/26 года Пермский край вошёл в число самых популярных регионов России для аренды загородного жилья. Прикамье заняло 15-е место по количеству бронирований домов, дач и коттеджей, показав при этом рекордную за год среди всех регионов динамику роста (+25%). Об этом сообщает «Авито Путешествия».

По данным сервиса, зимой 2025/26 года россияне чаще всего арендовали загородные дома и квартиры в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Республике Татарстан и Свердловской области.

Самые низкие средние цены на загородное жильё зимой были в Иркутской (11 200 руб. за ночь) и Челябинской (11 500 руб.) области и Башкортостане (11 600 руб.). Объекты арендовали на две ночи, в среднем в них останавливались пять человек.

В Пермском крае средняя цена составила 13 300 руб. за ночь. Объекты арендовались чаще на одну ночь компанией из шести человек.

Обычно бронирование происходило за 17 дней до поездки, что не изменилось по сравнению с предыдущим годом.

