В пермские организации поставили мясо с неправомерно оформленными документами Продукция была направлена в больницу и другие организации

Уполномоченные лица пермских организаций и индивидуальных предпринимателей оформили ветеринарные сопроводительные документы на 763 кг мяса, не имея на это права, и направили продукцию для дальнейшей реализации. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Информация об обнаружении данных фактов была направлена в надзорный орган в феврале от ГБУВК ПК «Пермская СББЖ». Сообщалось, что в январе и феврале 2026 года уполномоченные лица ООО «Галерея», КФХ Пелявина Т.А., ИП Гвоздев Е.В. и ИП Логинов В.Н. оформили документы на 588,7 кг охлаждённой говядины в полутушах и четвертинах и на 147,4 кг замороженного мяса свинины в полутушах. При этом оформлять документы на данную продукцию могут только государственные ветеринарные врачи, а не уполномоченные лица.

В результате контрольного мероприятия информация от ветстанции подтвердилась. Установлено, что ООО «Галерея» поставило мясо в ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 3», ИП Логинов — в АО «Газпром бытовые системы», ИП Гвоздев Е.В. — для ИП Шабаров М.И., ИП Пелявина Т.В. для ИП Пелявиной Т.В. (в цех переработки) для реализации в пищу людям. Всю продукцию в полном объёме подвергли ветеринарно-санитарной экспертизе.

Выявленные факты говорят о нарушении законодательства. Указанным субъектам 27 февраля были выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии. Уполномоченным лицам Россельхознадзор направил предупреждение в ФГИС «Ветис.Паспорт».

