В Прикамье заработает завод по производству витаминно-травяной муки На данный момент на площадке идут монтажные работы

В Ординском округе Пермского края готовится к запуску новый завод по производству витаминно-травяной муки (ВТМ 2.0). Предприятие ООО «АСР-АГРО» будет выпускать гранулированную кормовую добавку для крупного рогатого скота, птицы и других сельскохозяйственных животных. О проекте губернатору Дмитрию Махонину доложили во время его визита в Ординский округ.

Проект компании «АСР-АГРО» получил статус «приоритетный» в 2023 году. Благодаря региональной поддержке инвестор получил земельные участки без торгов и упрощенные административные процедуры. На данный момент на площадке завершены проектные работы, продолжаются строительные и монтажные работы. Основное производство запустят после поставки оборудования, приобретенного по программе лизинга от Микрофинансовой компании Пермского края в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это оборудование включает пресс-гранулятор и линию измельчения сена.

Планируется, что ежегодно завод будет производить более 10 тыс. тонн витаминно-травяной муки. Продукция будет востребована у сельхозпроизводителей Пермского края и комбикормовых заводов соседних регионов. Инвестиции в проект, который создаст 34 рабочих места в Ординском муниципальном округе, превысят 350 млн руб.

В ближайшие планы «АСР-АГРО» входит полное завершение производственной линии и выход на проектную мощность. Основной акцент будет сделан на расширении ассортимента продукции, укреплении позиций на рынке сельскохозяйственного питания региона и за его пределами. Рассматривается возможность внедрения новых технологий переработки травяной массы и сотрудничества с научными учреждениями для создания инновационных кормовых добавок. В долгосрочной перспективе компания планирует увеличить объемы производства и создать дополнительные рабочие места.

