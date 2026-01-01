За неделю с улиц Перми вывезли более 120 тысяч кубометров снега В уборке задействованы до 140 рабочих ежедневно Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, за последнюю неделю с улиц краевого центра вывезли более 120 тыс. кубометров снега, а с начала декабря подрядчики убрали уже более 1 млн кубометров. Снег принимают на трех полигонах: на улицах Промышленная и Ласьвинская, а также на Сылвенском тракте.

В дневное время на улицах работают более 240 единиц техники и 140 дорожных рабочих. Ночью задействовано свыше 250 машин и 100 рабочих.

Горожане активно используют QR-коды, установленные у социально значимых объектов, чтобы сообщать о проблемных участках. Например, пермяки через код рядом с больницей по ул. Шмидта, 56а указали на неубранный тротуар у забора. Сейчас очищают дорогу, заезды к больнице и дворы. Тротуар планируется завершить до конца недели.

QR-коды у объектов нацпроектов помогают оперативно получать жалобы и оперативно решать проблемы.

Вывоз снега сегодня продолжится во всех районах Перми:

— Дзержинский: ул. Мильчакова,

— Индустриальный: улицы Танкистов и Карпинского, шоссе Космонавтов,

— Свердловский: ул. Емельяна Ярославского, внутриквартальные проезды ЖК «Арсенал»,

— Ленинский: улицы Спешилова и Жукова,

— Орджоникидзевский: ул. Репина,

— Кировский: улицы Калинина и Кировоградская,

— Новые Ляды: улицы Мира и Островского.

По вопросам уборки мест общего пользования (дороги, тротуары, парки) можно обращаться в территориальные отделы МКУ «Пермблагоустройство»:

— Дзержинский и Ленинский районы: +7 902 630-07-08,

— Свердловский район и Новые Ляды: +7 902 630-06-20,

— Мотовилихинский район: +7 902 630-07-09,

— Индустриальный район: +7 902 630-11-71,

— Орджоникидзевский район: +7 902 630-06-83,

Константин Долгановский

— Кировский район: +7 902 630-06-21.

