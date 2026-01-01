К 12 годам колонии приговорён наркокурьер из Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Соликамске суд вынес приговор в отношении местного жителя 1998 г.р., который признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Сотрудники отдела МВД России «Соликамский» выяснили, что молодой человек устроился на работу курьером в интернете. Его обязанности включали изъятие наркотиков из тайников, их расфасовку и последующую продажу через закладки.

Однажды, получив координаты от куратора, он отправился в лес, где нашёл и изъял 2,764 г синтетического наркотика N-метилэфедрона. Следуя инструкциям, через несколько дней он перевёз это же вещество в другое место и сделал закладку.

Однако наркозависимые граждане, обнаружившие закладку, не успели воспользоваться наркотиками. Они были задержаны сотрудниками полиции, которые, проведя тщательное расследование, установили личность закладчика и доказали его виновность.

Суд приговорил молодого человека к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 400 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.