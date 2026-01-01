В Прикамье скончалась основательница народного театра балета Прощание с Галиной Цыгановой состоится 7 марта Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Березников

4 марта ушла из жизни Галина Цыганова, почëтный гражданин города Березники, заслуженный работник культуры России, кавалер ордена «Знак Почёта» и основатель народного театра балета, сообщили в городской администрации.

Галина Ивановна родилась в 1936 году. В 1958-м, после окончания Пермского государственного хореографического училища, организовала хореографическую студию при Дворце культуры энергетиков. В 1967 году она и пять её воспитанников стали лауреатами Всероссийского смотра народных талантов в Москве. Через год студия получила звание народного театра балета.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов коллектив театра с большим успехом представил на сцене произведения русских и зарубежных композиторов, включая «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, «Половецкие пляски» из оперы А.И. Бородина «Князь Игорь», «Жизель» А. Адана, «Вальпургиева ночь» из оперы Ф. Гуно «Фауст», сцены из балета Л. Минкуса «Дон Кихот» и из «Золушки» С. Прокофьева.

Особую любовь зрителей завоевали балеты «Сильвиниты» (1964), «Вечно живые» (1969) и «Капризка» (1982), написанные по либретто Галины Ивановны и посвящённые истории Пермского края и Березников. Эти постановки были сделаны на произведения Л. Аустера, Р. Вагнера и В.С. Задорина.

Галина Ивановна также активно занималась преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях нашей страны. Её опыт создания непрофессионального театра высокого уровня был признан уникальным и значимым, что позволило ей даже читать лекции в одном из крупнейших американских университетов.

"Галина Цыганова оставила неизгладимый след в истории березниковского балета и театра благодаря своему таланту, харизме и благородству. Её вклад в развитие культуры нашего города и всей страны огромен. Традиции балетной школы, заложенные Галиной Ивановной, продолжают жить в её последователях", - говорится в некрологе.

Администрация Березников выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Ивановны.

Церемония прощания состоится 7 марта в 12:00 в Культурно-деловом центре (Березники, ул. Толстого, 50).

