В Перми вынесут приговор за убийство десятилетней давности Преступление произошло в Кудымкарском округе Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Присяжные заседатели Пермского краевого суда вынесли единогласный вердикт, признав двух уроженцев с. Пешнигорт виновными в преступлении, совершенном десять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Согласно материалам дела, в марте 2016 года в с. Пешнигорт на территории Кудымкарского муниципального округа случилось жуткое убийство на почве ревности. Одна из местных жительниц после совместного распития спиртных напитков с супругом должна была отправиться на ночную смену, но вместо этого ушла к любовнику. Супруг пошел за ней и застал свою жену вместе с другим мужчиной, что привело к началу конфликта. Обвиняемые напали на застигнутого врасплох мужчину и нанесли ему телесные повреждения, в том числе удары тяжёлым деревянным предметом — колодой с приспособленной рукоятью, предназначенной для раскалывания дров. Полученные травмы оказались смертельными, и пострадавший скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, тело убитого они сбросили в реку. Последующие поиски в водоёме не увенчались успехом, и труп мужчины так и не нашли.

Присяжные заседатели пришли к единому мнению о доказанности вины обоих подсудимых и не нашли оснований для какого-либо смягчения их участи. Оглашение приговора, основанного на вердикте присяжных, состоится в Пермском краевом суде под председательством судьи Ивана Кротова 12 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.