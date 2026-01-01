Стоимость проезда по платному автобану в Прикамье выросла «Автодор» пересмотрел тарифы со 2 марта Поделиться Твитнуть

Со 2 марта компания «Автодор» пересмотрела тарифы на проезд по платным дорогам России, включая участок автомагистрали М-12 «Восток», который проходит через Пермский край. Об этом пишет «Рифей». Изменения затронули большинство платных трасс, а также была обновлена линейка проездных абонементов для водителей.

Участок длиной 92 км расположен на юге региона. Теперь проезд для легковых автомобилей на отрезке трассы от с. Верхние Татышлы в Башкортостане до п. Ачит в Свердловской области составляет 1420 руб., что на 115 руб. больше прежней стоимости в 1305 руб. Цена поездки от Сарса до Верхних Татышлов увеличилась с 890 до 960 руб. Все доходы от платных участков направляются на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры.

