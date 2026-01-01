В Перми на пожарах с начала года погибли семь человек За это время в столице Прикамья случилось 145 возгораний Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала 2026 года в Перми произошло 145 пожаров. При этом 92 возгорания случилось в жилых помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Пожары унесли жизни семерых человек, ещё 16 получили ранения. Больше всего возгораний зафиксировано в Свердловском, Кировском и Мотовилихинском районах. Причиной пожаров, в основном, стали нарушения правил использования электроприборов, неосторожное обращение с огнём, а также неправильная эксплуатация печного отопления в домах частного сектора.

В связи с гибелью людей на пожарах в мэрии Перми настоятельно призывают горожан соблюдать меры пожарной безопасности. Особое внимание следует уделить проверке электропроводки, недопустимости оставления без присмотра работающих электроприборов и открытого огня. Также нужно контролировать состояние печного отопления. В домах рекомендует установить пожарные извещатели.

