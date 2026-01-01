В Перми за февраль демонтировали 14 незаконных НТО В прошлом году с территории города убрали 429 таких объектов торговли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За февраль 2026 года в городе были демонтированы 14 незаконных НТО. Демонтаж проводился как на муниципальных, так и на частных территориях, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В частности, в Мотовилихинском районе убрали четыре НТО. В пределах муниципальных земель были демонтированы два киоска, расположенных по ул. Гашкова, 19, а также один уличный торговый лоток по ул. Юрша, 9в. На частной территории убрали павильон по ул. Юрша, 92.

Аналогичные меры приняты в Кировском, Орджоникидзевском, Индустриальном и Ленинском районах. Всего же с начала 2026 года ликвидировано 29 НТО.

За 2025 год в столице Прикамья было демонтировано 429 НТО. Из них на муниципальной территории — 270, на частной — 159.

При обнаружении незаконных объектов администрация проводит разъяснительные беседы с их владельцами. В случае отказа устранить нарушения составляется административный протокол. В дальнейшем такие объекты демонтируют принудительно.

