В Прикамье Нытвенский мясокомбинат продолжит стабилизировать цены на ряд продукции Предприятие заключило спецсоглашение с региональными властями

Константин Долгановский

Производственное объединение ООО «Нытвенский мясокомбинат» заключило нового соглашения с правительством Пермского края, которое обеспечит стабильность цен на некоторые виды мясной продукции до 30 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

Это значит, что до цены на ряд ключевых продуктов питания останутся фиксированными. Среди таких продуктов указаны котлетная говядина, говяжья вырезка и говяжье рагу. Производитель берет на себя обязательства сохранять доступные цены для потребителей региона, несмотря на возможные колебания рыночной конъюнктуры.

Отметим, стабилизация цен осуществляется на основании инициативы, предложенной ФАС России, согласно которой региональные власти имеют право заключить спецсоглашения с производителями и поставщиками продовольствия, регулируя таким образом динамику цен на важнейшие категории товаров.

