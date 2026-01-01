Пермский спортсмен-лыжник взял серебро на юниорском чемпионате мира Сергей Коростелёв уступил немцу Элиасу Кеку Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Савелий Коростелёв из Перми стал вторым в масс-старте свободным стилем на 20 км на молодёжном чемпионате мира-2026, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Эту дистанцию он преодолел за 43 минуты 32,8 секунды.

Первым стал немецкий лыжник Элиас Кек с результатом 43 минуты 32,5 секунды, а третье место досталось канадцу Ксавье Маккиверу (+0,6 секунды).

Как ранее писал «Новый компаньон», на 21 февраля он занял пятое место в классическом масс-старте на 50 км.

