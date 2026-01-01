Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Прикамья Один из них житель Чусового, а другой из Березников Поделиться Твитнуть

Фото: страница Игоря Спако ВКонтакте

В четверг, 5 марта, состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. На родину вернулись 200 российских военнослужащих, среди которых двое жителей Прикамья.

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, один из пленных — из Чусового, второй — из Березников.

«Дочь одного из них в обращении поделилась, что её папа ушёл служить по контракту в августе 2023-го, а связь с ним оборвалась в июле 2025-го. В декабре она получила видео с подтверждением того, что её отец находится в плену на Добропольском направлении», — написал Сапко на своей странице в соцсетях.

Что касается другого бойца, то связь с ним была потеряна в феврале 2025 года. Матери солдата позвонили из Украины и сказали, что её сын в плену. Женщина смогла поговорить с ним по видеосвязи.

