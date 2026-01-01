На услуги по защите пассажирского причала в Прикамье выделили 14 млн рублей Срок оказания – в период навигации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье на оказание услуг по защите пассажирского причала в Чайковском выделили 14,7 млн руб. По информации, размещённой на сайте госзакупок, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 марта, победителя определят 27 марта.

Исполнитель должен будет обеспечить защиту объекта транспортной инфраструктуры «Вертикальная набережная стенка ГГР» с использованием мобильного автономного пункта управления обеспечением транспортной безопасности (МАПУ) от актов незаконного вмешательства. Сроки предоставления услуги — в период навигации 2026 года, с 1 мая по 15 октября.

МАПУ и подъёмная платформа для посадки и высадки пассажиров на территории причала должны работать в круглосуточном непрерывном режиме, подрядчик должен обеспечить защиту объекта от актов незаконного вмешательства, досмотр физлиц и багажа, не допускать попадание запрещённых предметов или веществ на критические элементы объекта, а также передавать уполномоченным представителям ФСБ и МВД России нарушителей. Необходимо обеспечить работу трёх круглосуточных стационарных постов и пост ГБР.

