Скончался преподаватель Пермского политеха Олег Дударь Он был доцентом кафедры «Горной электромеханики»

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Как сообщили в пресс-службе ПНИПУ, 3 марта скончался Олег Дударь, кандидат физико-математических наук, занимавший должность доцента на кафедре «Горная электромеханика» ПНИПУ. Ему было 67 лет.

Олег Дударь родился 17 февраля 1959 года. В 1982 году он с отличием завершил обучение на кафедре «Динамика и прочность машин» ПНИПУ. После получения образования он прошел путь от лаборанта до доцента, а в 1990 году успешно защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата физико-математических наук.

Начиная с 2019 года, учёный преподавал на кафедре «Горная электромеханика». В его преподавательский арсенал входили такие дисциплины, как «Динамика машин», «Механика жидкости и газа» и «Математическое моделирование». Общий педагогический стаж специалиста превышал 40 лет.

За годы своей профессиональной деятельности Олег Дударь опубликовал более 40 научных трудов.

По словам коллег, несмотря на сложность учебных материалов, Олег Иосифович умел доступно донести знания до студентов. Он оказывал поддержку, руководя исследовательскими и дипломными работами, а также участвуя в совместных публикациях статей, посвященных изучению горного и нефтепромыслового машиностроения.

Церемония прощания пройдёт 6 марта в 11:40 в Малом зале по адресу: ул. Старцева, д. 61.

