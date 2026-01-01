Пермская фирма запустила новый цех по производству межкомнатных дверей «Сарко» выпускает около 6 тысяч дверей в месяц Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В четверг, 5 марта, глава региона Дмитрий Махонин приехал в Уинский округ и посетил производителя межкомнатных дверей и деревянных погонажных изделий «Сарко».

Губернатору продемонстрировали новый производственный цех. На предприятии обновили пильный центр, четырёхсторонний и рельефношлифовальный станки, а также закупили оборудование для склейки коробок, врезки фурнитуры и автоматический станок для подрезки коробок под углом 45 градусов. В текущем году также запущена новая линия для нанесения финишного покрытия на погонажные изделия.

Фирма занимается полным циклом работ, выполняя, в том числе, и индивидуальные заказы. В месяц «Сарко» производит около 6 тыс. межкомнатных дверей, планируется увеличить объём до 8 тыс. Основные материалы для производства закупаются в России, а финишные покрытия — за границей. Продукция поставляется по Пермскому краю и в регионы России, такие как Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Свердловская и Тюменская области.

«Сарко» пользуется мерами поддержки бизнеса от краевых властей: в 2020 и 2021 годах компания получила субсидии от правительства региона для расширения ассортимента дверей и снижения их себестоимости. Также предприятие консультировалось по предпринимательской деятельности.

Дмитрий Махонин также добавил, что был в компании четыре года назад, и за это время здесь появились новые цеха и оборудование. Глава региона называет это примером того, как бизнес развивается с поддержкой государства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы строительный комплекс Прикамья был обеспечен стройматериалами от местных производителей», — добавил глава региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.