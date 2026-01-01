В Перми продаётся квартира, где снимался сериал «Реальные пацаны» Недвижимость оценили в 18,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

кадр из сериала "Реальные пацаны"

В жилом комплексе «Паруса над Камой» в Перми продаётся квартира, которая стала известной благодаря съёмкам сериала «Реальные пацаны». Об этом пишет «Рифей».

Герои сериала Лера и её отец Сергей Иванович жили в этой квартире, а все сцены с их участием снимались на кухне.

Объявление о продаже подчёркивает, что это не просто жильё, а часть истории. Квартира оборудована панорамными окнами, просторной гостиной, двумя санузлами и двумя спальнями. Окна выходят на солнечную сторону. Цена квартиры составляет 18,6 млн руб.

