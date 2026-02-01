Банк Урал ФД вновь снизил ставку по потребительскому кредиту Воспользоваться предложением могут заемщики с положительной историей в банке и клиенты категории «прочие» Поделиться Твитнуть

Пермский банк «Урал ФД» продолжает улучшать условия по кредитным продуктам на фоне постепенного снижения ключевой ставки Центробанка. Так, в начале февраля 2026 года банк снизил ставку по кредиту наличными на 0,5 процентного пункта для своих зарплатных клиентов.

В марте «Урал ФД» вновь пересмотрел условия беззалогового кредитования, чтобы сделать заемные средства еще более доступными. Новое снижение составило 1 процентный пункт и коснулось широкого круга заемщиков: воспользоваться предложением могут клиенты с положительной кредитной историей в банке, а также граждане, относящиеся к категории «прочие».

Беззалоговый кредит в банке «Урал ФД» предоставляется на сумму до 5 млн рублей и срок до 5 лет, что обеспечивает комфортный для бюджета ежемесячный платеж. Возможность досрочного погашения с первого месяца и отсутствие залога и скрытых комиссий делают этот продукт наиболее удобным и практичным для решения повседневных финансовых задач.

Очередное снижение позволит совершить крупную покупку или сбалансировать кредитную нагрузку в других банках с помощью рефинансирования. Программа рефинансирования от «Урал ФД» позволяет объединить до пяти кредитов в один, при этом существенно сократив размер ежемесячного платежа, и при необходимости взять дополнительную сумму на личные цели.

Узнайте подробнее о кредитных продуктах банка «Урал ФД» и оформите заявку на сайте. Обратитесь за консультацией в любой офис или по телефону 8 800 100-10-40.

