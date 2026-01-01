В Прикамье внедряют уникальную систему возврата тяжелобольных детей в семьи Проект реализует фонд «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае реализуется уникальный проект, позволяющий детям со сложными заболеваниями воссоединяться с родными. Это инициатива благотворительного фонда «Дедморозим», нацеленная на то, чтобы такие дети находились в домашней обстановке, а не в медицинских или социальных учреждениях. Подход, разработанный в Пермском крае, не имеет аналогов в России.

Как рассказали в «Дедморозим», дети с серьёзными нарушениями здоровья очень часто помещаются в интернаты. Многие подолгу остаются в стационарах. Однако наилучшей средой для развития и реабилитации ребёнка является его собственная семья. Для этого пермские волонтёры создали целостную сеть поддержки, объединяющую медицинскую и социальную помощь для таких семей.

По словам координатора Службы сохранения семей Татьяны Добрыниной, организация жизни ребёнка дома требует слаженных действий множества инстанций: лечебных учреждений, органов власти, компаний, обеспечивающих ресурсы. Но сам по себе переход из больницы — лишь первый шаг. Ключевое значение имеет постоянное кураторство, гарантирующее доступ к оборудованию, материалам и психологической помощи, чтобы родные ощущали уверенность.

Например, для пациента, зависящего от аппарата ИВЛ, необходимо не только предоставить технику и специальную кровать, но и проверить домашние коммуникации, проинформировать службы экстренной помощи, обучить родителей тонкостям ухода, предложить помощь сиделки и поддержку для снижения тревожности.

Татьяна Добрынина отмечает, что подобные системные методики возвращения детей в родные семьи — большая редкость. Во многих регионах о таком подходе либо не знают, либо он не отлажен. В Пермском крае различные ведомства сознательно кооперируются, давая шанс на домашнюю жизнь даже детям с наиболее сложными состояниями.

Своим опытом Татьяна Добрынина поделилась на межрегиональной конференции «Практики реинтеграции детей в кровную семью», которую провела благотворительная организация «Детские деревни SOS». Мероприятие собрало участников из одиннадцати регионов страны.

