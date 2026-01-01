В феврале аренда квартир в Перми подорожала Хотя в среднем по РФ цены пошли вниз Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

В феврале борьба за арендную плату между арендодателями и арендаторами в масштабах РФ завершилась победой последних. Исследовав рынки 70 крупнейших городов, федеральный портал «Мир квартир» выяснил, что аренда однокомнатных квартир подешевела в 43 городах, «двушек» — в 39, «трёшек» — в 36. В среднем по стране однокомнатные и двухкомнатные квартиры подешевели на 0,7%, до 27 600 руб. в месяц, и на 0,8%, до 34 111 руб. в месяц соответственно. Трёхкомнатные квартиры, напротив, подорожали на 0,5% до 43 184 руб. в месяц.

Снижение цен эксперты связывают с коррекцией январского роста и снижением спроса со стороны арендаторов, почувствовавших рост цен на продукты и другие товары. Кроме того, конец зимы — это низкий сезон на рынке. Оживление ожидается в апреле.

В Перми, несмотря на нисходящий тренд, тем не менее во всех трёх сегментах был зафиксирован рост цены. Так, аренда однокомнатных квартир подорожала на 0,6% и достигла 27 149 руб. в месяц, двухкомнатных — на 1,4% (33 937 руб.), трёхкомнатных — на 2,6% (43 049 руб. в месяц).

Сильнее всего подешевели квартиры в Якутске, Мурманске, Курске, а максимальный рост арендных ставок показали Тверь, Орёл и Магнитогорск.

