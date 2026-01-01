Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший главный хормейстер Пермской оперы примет участие в Венецианской биеннале Екатерина Антоненко выступит с ансамблем Intrada Поделиться Твитнуть

Екатерина Антоненко / фото: intrada-ensemble.ru

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней во всём мире стало возвращение российского павильона на Венецианскую биеннале. Россия не принимала участия в главной выставке современного искусства с 2020 года. В этом году вновь запланирована работа российского павильона.

Венецианская биеннале откроется 9 мая. Тема выставки — In Minor Keys («В минорных тональностях»), что отсылает к музыке; возможно, поэтому комиссар российского павильона Анастасия Карнеева пригласила к сотрудничеству не только художников, но и много музыкантов.

Среди 50 участников российского выставочного проекта есть люди, имеющие отношение к Пермскому краю. Так, предполагается выступление вокального ансамбля Intrada под руководством Екатерины Антоненко — бывшего главного хормейстера Пермской оперы. Среди участников также Алексей Ретинский — композитор-резидент Дома радио в Санкт-Петербурге, чья музыка неоднократно звучала в Перми в исполнении musicAeterna. Звучала в Перми и музыка других композиторов из программы российского павильона — Олега Гудачёва и Алексея Сысоева; а ещё один участник — группа «Толока» — в 2023 году выступала в Перми на фестивале «Город встреч».

Российский проект на биеннале получил название «Дерево укоренено в небе».

