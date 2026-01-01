Александр Бастрыкин проконтролирует расселение отдалённой деревни в Прикамье По факту нарушения прав жителей возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В центральный аппарат СК России направят доклад о расследовании инцидента, связанного с нарушением прав жителей д. Павлово в Пермском крае. Об этом сообщили в следкоме региона.

В интернете появилась информация о сложной ситуации в д. Павлово, где проживают всего семь человек, в основном пенсионеры и инвалиды. Три года назад было принято решение о ликвидации деревни и переселении её жителей, но этот процесс так и не был завершён. Заявка на выделение субсидий была отозвана, а дальнейшее переселение требует согласия всех 38 владельцев жилья, пятеро из которых отказались участвовать в этом проекте.

Жители деревни жалуются на частые лесные пожары, отсутствие транспортного сообщения и проблемы с водоснабжением. По их словам, обращения в официальные органы не принесли ожидаемого результата.

По данному факту следственные органы СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Пермскому краю Владимиру Сафонову представить доклад о ходе расследования, установленных фактах и мерах, принимаемых для защиты прав жителей д. Павлово.

