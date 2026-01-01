В Пермском крае накопить на переезд из однокомнатной квартиры в «двушку» можно примерно за год Прикамье входит в число регионов с низким значением "индекса расширения" Поделиться Твитнуть

«Яндекс.Недвижимость» представил "индекс расширения", который позволяет оценить, насколько легко можно переехать из однокомнатной квартиры в двухкомнатную в различных регионах России. Этот индекс рассчитывается с помощью нейросети Алиса AI как разница между медианной ценой двухкомнатной и однокомнатной квартиры в регионе, делённая на среднюю зарплату в этом регионе. По данным сервиса, в среднем в регионах со столицами-миллионниками доплата за расширение составляет около 14,7 средних зарплат, что соответствует примерно 1 году и 3 месяцам.

По данным на февраль, Пермский край входит в число регионов с низким значением индекса. Для переезда из однокомнатной квартиры в двушку в Прикамье потребуется примерно 12,6 средних зарплат, что эквивалентно 1 году и 1 месяцу дохода.

Наименьшие значения индекса зафиксированы в Свердловской области (7,7), Республике Башкортостан (8,8), Челябинской области (9,7) и Красноярском крае (9,8). В этих регионах для переезда потребуется менее 12 средних зарплат. Нейроанализ показывает, что в этих областях расширение жилплощади происходит в рамках одного ценового сегмента, так как разница в медианной стоимости однокомнатных и двухкомнатных квартир незначительна, а цена квадратного метра в двухкомнатном жилье сопоставима с однокомнатным. Это делает процесс расширения более предсказуемым с точки зрения финансовых затрат по сравнению с уровнем доходов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.