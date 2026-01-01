За 4 марта в Прикамье потушили пять пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 4 марта, на территории Пермского края было ликвидировано пять пожаров. По одному возгоранию произошло в Добрянском, Верещагинском, Березниковском, Краснокамском и Чернушинском муниципальных округах. В результате пожаров никто не пострадал и не погиб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых случаев возгорания 4 марта в Пермском крае 192 профилактические группы, состоящие из 445 человек, обошли 1685 жилых домов; 2885 человек получили инструкции по пожарной безопасности; было распространено 2296 памяток.

Жителям и гостям Пермского края напомнили, что при обнаружении признаков пожара нужно немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

