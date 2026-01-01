Телефонные мошенники выманили у жительницы Прикамья более 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали об очередном случае мошенничества, в результате которого злоумышленники выманили у жертвы крупную сумму денег.

65-летней жительнице Березников поступил звонок на мобильный телефон от мужчины, который представился сотрудником пункта выдачи заказов. Он сообщил, что женщине пришел подарок, но она ответила, что ничего не ожидает. Тогда ей предложили отказаться от подарка, нажав цифру 1 на телефоне, что она и сделала.

После этого на телефон женщины пришло смс-сообщение о входе в личный кабинет на сайте «Госуслуги». В сообщении был указан номер телефона, на который нужно было позвонить, если владелец аккаунта не совершал действий. Женщина набрала указанный номер и услышала, что ей ответила «сотрудница Роскомнадзора». Та подтвердила вход в личный кабинет и перенаправила звонок к следователю.

Потерпевшая рассказала о своей ситуации, и следователь соединил её с «сотрудником ФСБ». Лжесиловик сообщил, что от имени женщины была оформлена доверенность на распоряжение всеми её банковскими счетами и имуществом на имя гражданина, признанного иноагентом.

Напуганная женщина начала выполнять все указания звонивших, держа в секрете их разговор. По совету мошенников она купила новый смартфон и сим-карту. Чтобы аннулировать доверенность, потерпевшая сняла с банковского счёта и перевела около 600 тыс. руб. на «безопасный счет», как ей было сказано. Затем она пообщалась по видеосвязи с «сотрудником Росфинмониторинга».

В другом банке женщина сняла 1,7 млн руб. Собеседник сказал ей передать эти деньги сотруднику банка в Москве для определения меченых купюр и поиска мошенников. Женщина купила билет на самолёт и прибыла в столицу, где по указанному адресу встретила молодого человека, который назвал кодовое слово, и она отдала ему пакет с наличными.

По указаниям звонивших женщина выбросила свои сим-карты, оставив только новый номер, о котором не знали её родственники. Ей сказали оставаться в Москве и ждать, пока деньги поступят на её счет. Через пять дней ей снова позвонили и сказали ехать по другому адресу, где она должна была представиться курьером маркетплейса. Однако хозяин квартиры не поверил ей и вызвал полицию.

Стражи порядка объяснили женщине, что она стала жертвой мошенников. Они связались с её дочерью, которая приехала в Москву и забрала мать домой. Таким образом, потерпевшая отдала мошенникам около 2,3 млн руб.

Следственным отделом ОМВД России «Березниковский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

