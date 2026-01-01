Жительницы Перми рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта Большинство выбрали бы путёвку или деньги Поделиться Твитнуть

В преддверии Международного женского дня жительницы Перми обращают внимание на предложения от туристических агентств: 23% участниц опроса мечтают о путешествии в качестве подарка. Об этом пишет газета «Пятница» со ссылкой на исследование SuperJob.

Каждый пятый респондент хотел бы получить деньги. Билеты в театр, кино или музей порадовали бы 15% женщин. Подарочные сертификаты заняли четвёртое место по популярности (11%), а парфюмерия и косметика — пятое (6%). Смартфоны, гаджеты, украшения и часы, а также бытовая техника набрали по 4% голосов. Сертификаты на обучение и одежду, обувь или меха хотели бы получить по 2% опрошенных, столько же — деликатесы и сладости, товары для хобби и книги.

Среди других вариантов женщины называли спортивные товары, подписки на электронные сервисы и даже нематериальные подарки, такие как хорошее настроение, проявления любви, заботы и внимания.

Какие подарки женщины обычно получают на 8 Марта? Цветы остаются бесспорной популярностью: их получают 58% горожанок. 11% опрошенных обычно получают конфеты или наборы чая и кофе. Парфюмерию и косметику получают 8% женщин. Деньги также дарят, но не так часто, как хотелось бы: лишь 5% участниц опроса получают наличные или переводы. Украшения и подарочные сертификаты получают 4%. Одежда и домашний текстиль становятся подарками для 1% женщин. А 14% жительниц Перми признались, что на 8 Марта чаще всего остаются без подарка.

