Сборная «Уралхима» стала второй на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Сборная Группы «Уралхим», куда вошли 143 сотрудника «Уралкалия», «Тольяттиазота», «Уралайтеха», «Уралхим-Транса», а также филиалов «ПМУ», «Азот», «КЧХК», «ВМУ» и «ОЦО», заняла второе место в общекомандном зачете на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале. Мероприятие прошло с 26 февраля по 1 марта в Казани.

Спортсмены «Уралхима» показали высокие результаты в плавании, лыжных гонках, армрестлинге, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, функциональном многоборье, шахматах, теннисе, а также в командных видах спорта: баскетболе, хоккее, футболе 6х6, боулинге и компьютерном спорте (DOTA 2, Мир Танков). В индивидуальных дисциплинах команда завоевала семь золотых, семь серебряных и 10 бронзовых медалей. В командных соревнованиях сборная получила три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Кроме того, второй год подряд «Уралхим» был отмечен как самая многочисленная команда на фестивале.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 компаний со всей России, около 3 000 человек выступили в 30 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6х6, баскетбол, волейбол, настольный теннис и другие виды спорта.

