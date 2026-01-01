На второй очереди Средней дамбы Перми установлен первый пролёт После завершения строительства дорога будет расширена с четырёх до шести полос Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На второй очереди моста через Егошиху (Средняя дамба Перми) завершены работы по установке трёх опор из девяти, а свайное основание готово для восьми опор. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Между опорами №1 и 2 установлено первое пролётное строение, состоящее из десяти балок, каждая из которых имеет длину 24 м. Также ведётся монтаж балок между опорами №2 и 3, где на данный момент смонтировано четыре балки. На опоре №4 ведётся подготовка к установке ригеля и последующему бетонированию, а на опоре №5 — монтаж опалубки стойки.

После завершения возведения опор и установки пролётных балок планируется устройство всех слоёв мостового полотна: выравнивающего слоя бетона, гидроизоляции, защитного слоя и асфальтового покрытия. Эти работы начнутся с наступлением плюсовых температур и будут проводиться поэтапно по пролётам.

Дальнейшие планы включают установку систем видеонаблюдения и транспортной безопасности; обустройство тротуара; монтаж 30 новых опор освещения.

Завершающим этапом станет покраска конструкции, установка пешеходных и барьерных ограждений, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

После завершения строительства дорога будет расширена с четырех до шести полос.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.