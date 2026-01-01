В Березниках Прикамья капитально отремонтируют фасады 16 жилых домов Они расположены в историческом центре города Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Березниках Пермского края по краевой программе планируется обновление фасадов 16 многоквартирных домов, расположенных в историческом центре города. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, работы проведут в домах № 3, 4, 5, 8 по ул. Парковой, № 22, 24, 26, 32, 34, 38 по ул. Пятилетки, №20, 22, 24, 36 на пр. Советском, а также по ул. Ленина, 42 и ул. Труда, 4.

В краевом Фонде капремонта отметили, что ремонт проведут в несколько этапов: сначала рабочие очистят стены, выполнят отбивку старого штукатурного слоя и заделают трещины. После этого начнётся восстановление и покраска декоративных элементов фасадов с сохранением исторических цветовых решений. К таким элементам относятся карнизы, фризы, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамления проёмов и другие лепные украшения.

В администрации муниципалитета подчеркнули, что для зданий из силикатного кирпича с сложными архитектурными элементами на ул. Пятилетки планируется окраска наружных стен в соответствии с колерными решениями, а архитектурные элементы будут выполнены в белом цвете.

Представители краевого Фонда капремонта отметили, что на все виды работ по капитальному ремонту предоставляется пятилетняя гарантия. В течение этого срока подрядчик обязуется устранить все выявленные дефекты за свой счёт.

Напомним, в реализацию региональной программы по капитальному ремонту общего имущества Пермского края, утвержденной по поручению губернатора Дмитрия Махонина, включено более 12,6 тыс. многоквартирных домов.

