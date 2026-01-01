Жительницу Прикамья осудят за смерть новорожденного сына Её также обвиняют в истязании других своих детей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Кудымкара 1992 г.р. Её обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и истязании двоих несовершеннолетних детей (ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе следкома, по данным следствия, в апреле прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила своего сына без присмотра во время купания. В результате младенец погиб. Кроме того, с сентября 2024-го по апрель 2025 года она регулярно подвергала истязаниям двух своих старших детей, нанося им побои и совершая другие насильственные действия.

В ходе расследования были проведены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Обвиняемая лишена родительских прав на четверых детей, которые были изъяты из семьи. Следователь СК России направил представление в органы профилактики с требованием устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

