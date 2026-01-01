В пермском ТРК пройдут работы по обновлению кинотеатра Они продлятся до осени Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В ТРК «СемьЯ» в 2026 году запланированы работы по обновлению кинотеатра. Соглашение о проведении этих работ было достигнуто между ТРК «СемьЯ» и сетью кинотеатров «Синема Парк». Проект стартует весной и будет завершён к концу лета. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

В рамках проекта планируется ремонт фойе, туалетов и кресел в зрительных залах. Также будет модернизирована вывеска, освещение и экраны. В залах повышенной комфортности установят кресла с регулируемой спинкой и подножкой (реклайнеры). Обновление хотят провести с минимальным неудобством для посетителей и зрителей.

В прошлом году ТРК «Семья» и «Синема Парк» продлили контракт о сотрудничестве. Администрация ТРК подтвердила готовность предоставить «Синема Парку» долгосрочную аренду площадей в торговом комплексе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.