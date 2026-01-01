В суд Перми направлено дело о поджигательнице банка Женщина стала жертвой мошенников Поделиться Твитнуть

фото: МВД

Сотрудники СУ УМВД России по Перми завершили предварительное расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала местная жительница. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2025 года неизвестные связались с женщиной через мессенджер, выдав себя за сотрудников банка и правоохранительных органов. Под вымышленными предлогами они убедили ее перевести 500 тыс. руб. на указанный ими банковский счет. Затем злоумышленники сообщили ей, что она должна участвовать в спецоперации по пресечению финансирования терроризма, для чего необходимо поджечь помещение банка. В качестве вознаграждения ей обещали списание всех долгов по кредитам, якобы оформленным на ее имя мошенниками, и освобождение от уголовной ответственности. Женщина поверила им и взяла канистру с бензином, молоток, камни и спички. В ночное время она направилась к зданию банка.

Зайдя в банкоматную зону, она разбила стеклянную дверь операционного зала и проникла внутрь. После этого разлила бензин на пол и мебель и подожгла его. Ущерб от этого составил более 4,5 млн руб.

В кратчайшие сроки подозреваемую задержали полицейские. На время следствия ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.