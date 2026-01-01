Задержан пермяк, распространявший в мессенджере запрещённую информацию В ФСБ возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю выявили пермяка, который в открытом чате мессенджера «Телеграм» распространял информацию от террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

«В рамках расследования проводятся мероприятия для выяснения всех деталей противоправных действий подозреваемого», — говорится в информации ведомства.

