В Пермском крае похолодало до -28 градусов С 8 марта могут наблюдаться ещё более сильные морозы

Константин Долгановский

В Пермском крае наблюдается первый пик умеренного похолодания. В Перми ночью 5 марта температура опустилась до -20,2°С, а в некоторых районах края, таких как Оса и Гайны, стало ещё холоднее: -28,5° и -25,9° соответственно. Днём будет солнечно и почти безветренно, температура составит от -9 до -14°С по краю и около -10°С в Перми. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Тем временем на крайнем севере Европейской территории России и Западной Сибири наблюдаются очень сильные морозы. Эпицентром похолодания стал Салехард, где утром температура опустилась до -44,9°С. Это не только самый низкий показатель температуры этой зимы, но и самый сильный мороз в марте за последние более чем 100 лет — с 1902 года. На севере Коми, в Ельце, зафиксировано -42,5°С, и здесь похолодание только начинается. Холодная воздушная масса настолько сильна, что даже на прибрежных метеостанциях температура опустилась ниже -40°С, что не происходило уже несколько лет.

Для Пермского края это похолодание имеет важное значение, так как 8 марта весь накопленный на севере холод с большой скоростью устремится на юг и достигнет Прикамья.

