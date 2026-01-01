В аэропорту Перми более чем на семь часов задержаны рейсы Отложены вылеты в Москву и Сочи Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино наблюдаются задержки как вылетов, так и прилётов.

По данным онлайн-табло, авиарейс авиакомпании «Победа» ДР 434, следующий по маршруту Пермь–Москва и запланированный на 05:45, был перенесён на 13:35.

Рейс ДР 365 авиакомпании «Победа», следовавший из Сочи, ожидается с опозданием на 7 часов 35 минут — прибытие в Пермь запланировано на 12:50. В связи с этим отложен обратный рейс ДР 366, направляющийся в Сочи.

Кроме того, минувшей ночью рейс из Усинска приземлился на полтора часа позже запланированного времени. Вылет рейса в Казань задержался на час.

По информации Росавиации, сегодня ночью были временно закрыты аэропорты на юге России: в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

