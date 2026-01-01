Роспотребнадзор Пермского края защитил права покупателей Lamoda ООО «Купишуз» изменило оферту, исключив из неё указанные недопустимые условия Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Роспотребнадзор по Пермскому краю встал на защиту прав неопределённого круга потребителей, использующих онлайн-платформу Lamoda для покупок.

Во время проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей специалисты обнаружили, что условия публичной оферты Lamoda противоречат действующему законодательству.

Для защиты интересов покупателей Роспотребнадзор подал иск в суд против ООО «Купишуз», оператора Lamoda.

Кунцевский районный суд Москвы, рассмотрев гражданское дело № 02-4204/2025, удовлетворил требования Роспотребнадзора.

Суд признал недопустимыми следующие положения оферты:

— пункт 8.4, ограничивающий покупку более 10 товаров за раз в первых трёх заказах;

— пункт 8.7, предусматривающий округление стоимости товара в пользу продавца при использовании скидок или бонусов.

В первом случае суд отметил, что данное условие нарушает принцип свободы договора и вынуждает покупателей приобретать дополнительные товары.

Во втором случае суд указал на то, что такое правило лишает потребителей права на получение полной и достоверной информации о товаре, что противоречит ст. 17 Единых правил защиты прав потребителей и может рассматриваться как обсчёт по ст. 14.7 КоАП РФ.

Решение суда вступило в законную силу. ООО «Купишуз» изменило оферту, исключив из неё указанные недопустимые условия.

В Lamoda решение прокомментировали так: «Суд не поддержал 8 из 10 требований; удовлетворенные пункты касались устаревших формулировок оферты, которые фактически не применялись — ни округления цен, ни лимитов на первые заказы не было на платформе. Формулировки оферты уже обновлены, чтобы исключить любые разночтения. Важно отметить, что суд поддержал позицию компании по порядку зафиксированному возврата: обязанность вернуть деньги возникает после получения товара продавцом, а не только по заявлению, что раньше было нормой».

