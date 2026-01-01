Роспотребнадзор Пермского края защитил права покупателей Lamoda
ООО «Купишуз» изменило оферту, исключив из неё указанные недопустимые условия
Роспотребнадзор по Пермскому краю встал на защиту прав неопределённого круга потребителей, использующих онлайн-платформу Lamoda для покупок.
Во время проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей специалисты обнаружили, что условия публичной оферты Lamoda противоречат действующему законодательству.
Для защиты интересов покупателей Роспотребнадзор подал иск в суд против ООО «Купишуз», оператора Lamoda.
Кунцевский районный суд Москвы, рассмотрев гражданское дело № 02-4204/2025, удовлетворил требования Роспотребнадзора.
Суд признал недопустимыми следующие положения оферты:
— пункт 8.4, ограничивающий покупку более 10 товаров за раз в первых трёх заказах;
— пункт 8.7, предусматривающий округление стоимости товара в пользу продавца при использовании скидок или бонусов.
В первом случае суд отметил, что данное условие нарушает принцип свободы договора и вынуждает покупателей приобретать дополнительные товары.
Во втором случае суд указал на то, что такое правило лишает потребителей права на получение полной и достоверной информации о товаре, что противоречит ст. 17 Единых правил защиты прав потребителей и может рассматриваться как обсчёт по ст. 14.7 КоАП РФ.
Решение суда вступило в законную силу. ООО «Купишуз» изменило оферту, исключив из неё указанные недопустимые условия.
В Lamoda решение прокомментировали так: «Суд не поддержал 8 из 10 требований; удовлетворенные пункты касались устаревших формулировок оферты, которые фактически не применялись — ни округления цен, ни лимитов на первые заказы не было на платформе. Формулировки оферты уже обновлены, чтобы исключить любые разночтения. Важно отметить, что суд поддержал позицию компании по порядку зафиксированному возврата: обязанность вернуть деньги возникает после получения товара продавцом, а не только по заявлению, что раньше было нормой».
