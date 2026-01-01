В Пермском крае средняя цена бензина выросла до 65,61 рубля за литр Бензин марки АИ-98 подорожал сильнее всего Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 февраля по 2 марта средняя стоимость бензина в Пермском крае увеличилась до 65,61 руб. за литр, что на 4 коп. больше по сравнению с итогами предыдущей недели (65,57 руб.). Об этом сообщает Росстат.

Бензин марки АИ-98 подорожал сильнее всего — на 17 коп., до 93,26 руб. за литр. Цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 4 коп., достигнув 62,37 и 67,54 руб. соответственно. Дизельное топливо подорожало на 3 коп. и теперь стоит 77,84 руб. за литр.

Всего за период в 51 регионе России произошло повышение цен на бензин, максимальный рост зафиксирован в Тамбовской области (+0,5%). В пяти регионах зафиксировано снижение цен, самое внушительное в Приморском и Красноярском краях (-0,8%).

