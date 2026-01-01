Пермский суд обязал управляющую компанию отремонтировать протекающую крышу Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд Перми обязал управляющую компанию устранить дефекты кровли многоквартирного дома. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

Основанием для иска послужило систематическое подтопление квартиры истца дождевыми водами, вызванное неудовлетворительным техническим состоянием крыши. Данный факт зафиксирован в соответствующих актах осмотра. Несмотря на заверения ответчика о проведении ремонтных работ в летне-осенний период, фактические действия со стороны управляющей компании предприняты не были.

Согласно заключению независимого эксперта, ущерб, нанесенный отделке жилого помещения, оценен в 65 622,7 рубля. Поскольку досудебная претензия о добровольном возмещении ущерба осталась без ответа, собственница квартиры обратилась в судебные инстанции, дополнив требования компенсацией морального вреда и применением штрафных санкций.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Управляющая компания обязана в течение 30 дней после вступления решения в законную силу провести ремонт кровли и привести ее в нормативное состояние.

Кроме того, с ответчика взысканы:

— стоимость восстановительного ремонта квартиры — 65 622,7 рубля;

— компенсация морального вреда;

— штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя — 38 811,35 рубля;

— судебные издержки, включая расходы на юридическое представительство и оформление доверенности.

Для обеспечения своевременного исполнения обязательств суд установил судебную неустойку: в случае нарушения срока ремонта управляющая компания будет обязана выплачивать истцу по 200 рублей за каждый день просрочки.

На текущий момент заочное решение суда в законную силу не вступило.

